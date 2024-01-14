«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Снимок Нижнекамской ТЭЦ-2 в Татарстане, полученный со спутника «Ресурс-П» был опубликован «Роскосмосом». Электростанция, запущенная в эксплуатацию 11 января 1980 года, стала символом эры развития нефтехимического и шинного производства в республике.



В период пикового развития отрасли в начале 1970-ых годов, ТЭЦ-1 не справлялась с необходимым объемом тепловых нагрузок, что привело к принятию решения о строительстве второй теплоэлектроцентрали. Сегодня ТЭЦ-2 продолжает обеспечивать тепловой и электрической энергией жителей Нижнекамска и многочисленных предприятий, играя важную роль в энергетической инфраструктуре Татарстана.