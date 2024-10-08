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Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире

Сам молодой человек на процессе не принимал уча...

pixabay.com

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Суд Казани удовлетворили заявление Ильназа Галявиева, который ранее с оружием напал на гимназию №175. Заседание состоялось 7 октября 2024 года.

Сам молодой человек на процессе не принимал участие, потому что подключить его не получилось.

Судебный пристав Евгений Юдин сообщил, что родители фигуранта купили долю в жилье, где 1/3 принадлежит Ильназу. Эти деньги уже отправили взыскателям и будут перечислены потерпевшим, пишет «Бизнес Онлайн».

7 октября суд восстановил время на подачу заявления об отмене заочного решения судебной инстанции. Благодаря этому парень сможет обжаловать требование об отчуждении 3-ти доли.

В начале октября казанец обратился в суд, для того, чтобы оспорить изъятие квартиры на ул. Туганлык. Он заявил, что не получал документов, а узнал об этом от своих родителей.

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