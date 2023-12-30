Республика Татарстан вошла в пятерку лучших регионов России по выручке от «Пушкинской карты»

Республика Татарстан вошла в пятерку лучших регионов Российской Федерации по выручке от "Пушкинской карты", продав более 786 тысяч билетов за 10 месяцев текущего года и привлекши выручку свыше 300 000 000 рублей, сообщает информационный новостной портал kazan.kp.ru.

Занятое место свидетельствует о том, что жители республики активно интересуются культурными мероприятиями и готовы идти на них.

Первое место заняла столица Российской Федерации, Москва, где за год было продано 4 300 000 билетов.

Карта предоставляет ее обладателям возможность получить 5 тысяч рублей, которые могут быть потрачены на посещение театров, музеев, концертов и кино. Такие инициативы способствуют развитию культурной жизни региона и активизации культурного потребления среди местных жителей.