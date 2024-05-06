Реконструкцию Горьковское шоссе планируют завершить в конце года

Продолжаются масштабные работы по реконструкции Горьковского шоссе, превращая его в современную транспортную артерию высокого уровня. Уникальность проекта заключается в комплексном подходе к улучшению инфраструктуры: удаление светофоров и пешеходных переходов, строительство подземных и надземных переходов, разворотных петель, тоннеля, эстакады и разворотных петель на одном уровне.

Дополнительно, планируется значительное расширение дороги до шести полос, прокладка тротуаров и велосипедных дорожек на всем протяжении участка реконструкции. Эти изменения не только повысят пропускную способность шоссе в 1,5-2 раза, достигнув 10,8 тысяч единиц в час, но и сделают движение более безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения.

Завершение работ по проекту ожидается к концу 2024 года, что подчеркивает важность данной инфраструктурной трансформации для улучшения транспортной доступности и общего благосостояния региона.