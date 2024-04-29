В Казани Mercedes снес ограждение и улетел в котлован 29 апреля
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В Казани утром 29 апреля 2024 года, автомобиль Mercedes вылетел с дороги и оказался в котловане на ул. Фучика. По предварительным данным, водитель снес ограждение.
В машине сработали подушки безопасности, у транспорта помят капот. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы писали о том, что "Тойота" насмерть сбила 3 подростков от 12 до 17 лет под Мензелинском.
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