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«Развод и девичья фамилия!»: Сивов подтвердил слух о разводе с певицей Нюшей

Сивов подтвердил новость о разводе с певицей Нюшей
Бизнесмен из Казани Игорь Сивов официально подтвердил информацию о разрыве отношений с популярной певицей Нюшей.

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Бизнесмен из Казани Игорь Сивов официально подтвердил информацию о разрыве отношений с популярной певицей Нюшей. Об этом он рассказал в интервью для журнала "Стархит".

Согласно словам Сивова, несмотря на разрыв, он и его бывшая супруга остаются близкими и сохраняют дружеские отношения.

"Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы оба договорились о том, что есть возможность быть свободными и сообщить о разрыве, когда мы оба почувствуем, что это нужно", - отметил он.

Ранее мы сообщали о заявлении самой Нюши.

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