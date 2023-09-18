Новости Татарстана
· Полина Модестова

Развитие транспорта - важное направление: Татарстан получит больше 400 современных автобусов

Татарстан получит более 400 современных автобусов для городских и пригородных маршрутов
Развитие транспорта - важное направление: Татарстан получит больше 400 современных автобусов

Дарья Порсева

Подписаться в Telegram

Татарстан получит больше 400 автобусов для городских и пригородных маршрутов, о чем сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Тамдемиа». Обновляется общественный транспорт в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Глава республики Рустам Минниханов отметил, что новые автобусы, которые в ближайшее время будут получены Татарстаном, будут направлены в Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Елабугу, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Мензелинск и Бавлы.

Развитие общественного транспорт, считает Минниханов, - важное направление. С его слов, возможность обновления подвижного состава появляется благодаря, в том числе, казначейским кредитам и программам Государственной транспортной лизинговой компании.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

уничтожение тараканов без запаха москва и подмосковье

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

ремонт шкафов купе замена роликов в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

23 часа назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания

Новости Казани

день назад

В Казани пьяный 24-летний парень на каршеринге врезался в столб, уходя от погони ГИБДД

Новости Татарстана

21 час назад

17 сентября в Казани не будут продавать алкоголь

Спортивные новости Казани

3 часа назад

«Два гола в течении трех минут»: «Рубин» в матче с «Зенитом» потерпел второе поражение подряд
Лонгриды
2 дня назад

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Важное в РТ

19 минут назад

В России впервые объединили смартфон и умные часы одним номером

Новости Казани

час назад

Можно получить и штраф: в Казани инвалиды по ошибке оставляют транспорт в неположенных местах

Новости Казани

час назад

Билеты можно получить бесплатно: в Казань с выступлением приедет Лариса Долина

Новости Татарстана

час назад

В планах встреча с родителями погибших: в Нижнекамске могут установить мемориал погибшим на СВО
Развитие транспорта - важное направление: Татарстан получит больше 400 современных автобусов
Новости Татарстана
49 минут назад

Развитие транспорта - важное направление: Татарстан получит больше 400 современных автобусов

Новости Казани

час назад

От долга зависит качество содержания домов: в Казани задолженность местных жителей по ЖКУ почти 4 миллиарда

Новости Казани

2 часа назад

Срок истек еще 15 сентября: стало известно, готова ли Казань к новому отопительному сезону

Новости Казани

2 часа назад

Обогнала Алтай и Крым: Казань стала одним из самых популярных направлений для осеннего отдыха
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году