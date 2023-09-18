Развитие транспорта - важное направление: Татарстан получит больше 400 современных автобусов

Татарстан получит более 400 современных автобусов для городских и пригородных маршрутов

Татарстан получит больше 400 автобусов для городских и пригородных маршрутов, о чем сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Тамдемиа». Обновляется общественный транспорт в регионе в соответствии с целями нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Глава республики Рустам Минниханов отметил, что новые автобусы, которые в ближайшее время будут получены Татарстаном, будут направлены в Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Елабугу, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нурлат, Мензелинск и Бавлы.

Развитие общественного транспорт, считает Минниханов, - важное направление. С его слов, возможность обновления подвижного состава появляется благодаря, в том числе, казначейским кредитам и программам Государственной транспортной лизинговой компании.