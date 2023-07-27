Разогреет до 37 градусов: Татарстан настигнет знойная жара в ближайшие дни

Татарстан ожидает жара +35 градусов и выше 28 и 29 июля

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанда, Татарстан, Чувашию, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ульяновскую область, Таймыр и Сахалин в ближайшее время настигнет сильная жара - до 30-39 градусов.

В нескольких региона, отмечает специалист, температурный фон будет на семь и более градусов выше нормы - это Татарстан, Чувашия, Ульяновская области, Таймыр, Сахалин и Ханты-Мансийский автономный округ. Температура воздуха в Татарстане 28 и 29 июля может достигать 36-37 градусов тепла.

При этом в республике местами будут проходить грозы и короткие дожди. Ожидается также и кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает rt.rbc.ru.