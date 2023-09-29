Растет стоимость газа, материалов и электроэнергии: в Татарстане ожидается повышение тарифов на отопление

Татарстан ждет повышение тарифов на отопление в 2024 году

Заместитель главного государственного инспектор Татарстана Ирек Шайдуллин в ходе пресс-конференции рассказал, что размер платы за отопление зависит от температуры наружного воздуха, однако повышение тарифов в 2024 году все же неизбежно.

Замглавы инспектор напомним, что тарифы устанавливаются Государственным комитетом республики по тарифам, но размер платы зависит от объема тепловой энергии, которая вошла в дом. С его слов, чтобы снизить тариф, необходимо снизить и объем поставляемой в дом теплоэнергии. Для того, чтобы меньше были счета за света, нужно требовать у УК, чтобы проводились мероприятия по энергосбережению: устанавливали светодиодное освещение в подъездах, тамбурные двери.

Шайдуллин рассказал, что в этом году тарифы не поднимали, так как они были подняты в прошлом, но на следующий год вновь стоит готовиться к повышению. Он отметил, что растет стоимость газа, материалов, электроэнергии и все это будет влиять на жителей.