Растет цена на курицу: в Татарстане куриное мясо установило новый рекорд

Почему в Татарстане растет цена на курицу в 2023 году

Стало известно, что за неделю с 17 по 24 июля в Татарстане выросли цены на куриной мясо и теперь килограмм стоит на 1,02% больше, нежели раньше, - 186,63 рубля. Об этом сообщает Татарстанстат. При этом за год цена растет уже не первые раз. Всего за это время она увеличилась на 15,2% - 24,64 рубля. Год назад в регионе фиксировалось падение цен на курицу.

На предпоследней неделе июля цены на куриное мясо установили новый рекорд - один килограмм для россиян обходился в 196,93 рубля. Это больше, нежели в апреле 2022 года, когда был установлен прошлый рекорд - 190,85 рубля на килограмм.