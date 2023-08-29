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Рассмотрели предварительный план дальнейших инвестиций: «Сибур» планирует сосредоточить науку в Татарстане

Михельсон объявил о решении сосредоточить всю науку «Сибура» в Татарстане
Рассмотрели предварительный план дальнейших инвестиций: «Сибур» планирует сосредоточить науку в Татарстане

pixabay

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Председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон заявил в Казани, что «Сибуром» было принято решение о создании в Татарстане научного центра, где будут сосредоточены все направления научных разработок группы компаний.

Как отметил Михельсон, предварительный план дальнейших инвестиций рассматривали накануне на совете директоров. Большой упор будет сделан именно на Татарстан. С его слов, было принято решение в «Сибуре» всю науку, которая размещена в России, сосредоточить в Татарстане.

Глава РТ Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Казань является центром химии. С его слов, центр разработок, НИОКР и все остальные у «Сибура» планируют здесь - это будут лаборатории и все, что необходимо для этой работы, передает ТАСС.

Напомним, что «Сибур» - это вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, которая объединяет производственные площадки в разных регионах страны.

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