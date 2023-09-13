Ранее ушел на пенсию: стало известно, кто возглавит полицию в Набережных Челнах

Появилась информация об будущем начальнике полиции Набережных Челнов

В Набережных Челнах полицию возглавит бывший начальник отдела №1 «Автозаводский» - 45-летний Игорь Овсов, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на собственный источник.

Как сообщают инсайдеры, Овсов проходит медкомиссию, чтобы в ближайшем будущем вступить в должность. Напомним, что он покинул должность начальника отдела «Автозаводский» в октябре 2021 года - он ушел на пенсию. Ранее он служил главой отдела уголовного розыска УВД Челнов.

Должность же начальника полиции города освободилась, когда с нее ушел Михаил Чекмарев, который переехал в Вологодскую область, где занял пост замначальника полиции регионального управления МВД.