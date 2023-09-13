Новости Татарстана
· Полина Модестова

Ранее ушел на пенсию: стало известно, кто возглавит полицию в Набережных Челнах

Появилась информация об будущем начальнике полиции Набережных Челнов
Ранее ушел на пенсию: стало известно, кто возглавит полицию в Набережных Челнах

pixabay

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах полицию возглавит бывший начальник отдела №1 «Автозаводский» - 45-летний Игорь Овсов, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на собственный источник.

Как сообщают инсайдеры, Овсов проходит медкомиссию, чтобы в ближайшем будущем вступить в должность. Напомним, что он покинул должность начальника отдела «Автозаводский» в октябре 2021 года - он ушел на пенсию. Ранее он служил главой отдела уголовного розыска УВД Челнов.

Должность же начальника полиции города освободилась, когда с нее ушел Михаил Чекмарев, который переехал в Вологодскую область, где занял пост замначальника полиции регионального управления МВД.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Гид по скидкам Казани

день назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

что делать чтоб клопы не кусали

Новости Татарстана

день назад

«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

Новости Казани

6 часов назад

«"Ак Барс" - хорошая команда»: Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Александра Радулова с «Динамо»

отделка балкона стоимость под ключ в Москве

Новости Казани

день назад

Увеличился план по числу жителей: появится город-спутник между Казанью и Зеленодольском

Новости Татарстана

день назад

Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются

Новости Казани

22 часа назад

Готовы платить 200, 120 и 110 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

Новости Казани

7 часов назад

«Не было ничего лучше»: сериал об истории казанских группировок стал самым ожидаемым
Новости Казани
2 дня назад

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Рядом построят три «элитки»: в Казани участок возле Лядского сада готовится к жилой застройке

Новости Казани

минуту назад

Площадка доказала свою состоятельность: Россия и Китай заключили 21 соглашения на форуме «Ростки»

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Важное в РТ

26 минут назад

После июльского роста рынок автокредитов в Татарстане в августе начал торможение

Новости Казани

36 минут назад

Что это и как с ней бороться: в Казани пройдет бесплатная лекция о лимфоме
Возложат цветы, почтут память: в Казани юбилейный сезон Тинчуринского театра откроет спектакль «Идегей»
Новости Казани
6 минут назад

Возложат цветы, почтут память: в Казани юбилейный сезон Тинчуринского театра откроет спектакль «Идегей»

Важное в РТ

час назад

«Чаша» стала самой популярной достопримечательностью Татарстана этим летом

Новости Татарстана

2 часа назад

Улетела в Европу и начала новую жизнь: в РТ приставы за год взыскали больше 700 млн долгов по алиментам

Новости Татарстана

2 часа назад

Такого большого интереса никто не ждал: стало известно количество участников форума «РОСТКИ» в РТ
Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани