Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Раис Татарстана наградил 14 госслужащих

Раис Татарстана наградил 14 госслужащих

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14 победителей конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана» были награждены Раисом РТ, Рустамом Миннихановым. Церемония награждения прошла в Доме Правительства РТ.

Руководитель республики подчеркнул важность таких событий, поскольку они способствуют выявлению значимых молодых специалистов и перспективных кадров.

Минниханов подчеркнул, что следует всегда поддерживать талантливых людей и молодежь, и данный конкурс является отличной возможностью для выявления интересных и перспективных кадров.

Конкурс проводится с 2014 года и за это время уже 41 победитель получил назначение на органы государственной и муниципальной власти республики. Некоторые из них стали помощниками Раиса РТ или заместителями министров Татарстана.

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