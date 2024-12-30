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Раис РТ обговорил перспективы сотрудничества Татарстана с Оманом

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил офиц...

пресс-служба раиса Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил официальный визит в Оман, где посетил высший центр культуры и науки Султана Кабуса. В рамках поездки он провел встречу с Хабибом Аль-Риями, председателем центра и членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Основной темой обсуждения стали пути расширения сотрудничества в экономической, культурной и научной сферах.

Рустам Минниханов выразил благодарность Хабибу Аль-Риями за активное участие в деятельности Группы стратегического видения и пригласил его посетить Казань для участия в заседании, которое запланировано на май 2025 года.

Минниханов отметил, что Татарстан ценит взаимодействие с исламскими странами, и это сотрудничество демонстрирует нашу способность эффективно отвечать на вызовы современности. Он подчеркнул, что успешные переговоры, подобные прошедшим в Малайзии, доказывают необходимость укрепления связей между Россией и исламским миром.

Экономический диалог стал ключевым моментом встречи. В 2023 году товарооборот между Татарстаном и Оманом составил $20 млн, однако в 2024 году наблюдается снижение.

Минниханов заявил об огромном потенциале для развития взаимодействия в таких областях, как энергетика, автомобилестроение, нефтехимия, медицина и сельское хозяйство. Развитие этих направлений станет основой для долгосрочного экономического партнерства.

Встреча стала важным шагом в укреплении партнерских отношений между Татарстаном и Оманом. Обе стороны подчеркнули необходимость углубления сотрудничества для достижения взаимовыгодных целей. Такие инициативы могут стать стимулом для дальнейшего роста, укрепят культурные и экономические связи и откроют новые горизонты для взаимодействия.

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