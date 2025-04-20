Раис РТ Минниханов поздравил православных с Пасхой и призвал к единству

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил православных жителей региона с окончанием Великого поста и праздником Светлого Христова Воскресения.

Минниханов отметил, что Пасха — это источник веры в торжество добра и справедливости, символ надежды на лучшее будущее», — отметил он, подчеркнув важность духовных ценностей и стремления к добру, согласию и милосердию.

Глава республики напомнил, что православие, как и другие традиционные религии, является духовной опорой для многонационального Татарстана. В условиях современных вызовов он призвал укреплять межнациональное и межрелигиозное сотрудничество, а также заботиться о старшем поколении — особенно в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание Минниханов уделил возрождению Казанского Богородицкого монастыря — важнейшей православной святыни республики и всей страны.

Ранее стало известно, что в Казанском соборе прошла Пасхальная служба.