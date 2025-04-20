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Митрополит Кирилл провел Пасхальную службу в Казанском соборе

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В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение в честь Светлой Пасхи, которое возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В праздничной службе приняли участие сотни верующих — она прошла ночью и сопровождалась особым Пасхальным настроением.

Митрополит напомнил о важности сохранения традиций, переданных от родителей, и добавил, что не представляет Пасху без крашеных яиц как символа жизни и веры. Также архиерей сообщил, что Благодатный огонь доставят в Казань вечером 5 мая — он будет привезён из Москвы и зажжён в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

Особое внимание митрополит уделил теме мира и молитвы. Он отметил, что мы должны беречь мир, в котором живём.

В завершение службы митрополит Кирилл поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и депутата Леонида Слуцкого за помощь в возрождении храмов Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Также было анонсировано уникальное богослужение 4 мая: его проведут семинаристы из 14 духовных школ России. Митрополит пригласил всех прихожан прийти в храм и отложить посадку картошки ради участия в этом событии, пишет "Бизнес Online".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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