«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Глава Татарстана Минниханов осудил подозреваемого в хранении наркотиков депутата Госсовета

Глава Татарстана Рустам Минниханов осудил ситуацию, произошедшую с депутатом Госсовета Рустемом Хасановым. Напомним, что мужчину подозреваются в приобретении наркотических веществ. Сам Хасанов отрицает свою вину. Депутат подтвердил факт задержания, однако отметил, что при нем не было никаких запрещенных веществ.

Задержанный отказалась от медосвидетельствования, а также не стал отрицать того факта, что при задержании рядом лежал некий пакетик с неизвестным содержание. Подробности по делу читайте в нашем материале.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в истории парламентаризма республики ранее не было столь вопиющих случаев. Поступок депутата, отметил раис, должен быть тщательно расследован, а его действиям необходимо дать правовую оценку.