Работать будут дольше: в большинстве офисов МФР Татарстана увеличится графики работы

В большинстве офисов МФЦ Татарстана увеличится графики работы

В пресс-службе МФЦ сообщили, что в большинстве офисов ведомства в Татарстане поменяют график работы.

Часы приема в офисах Казани в течение недели будут меняться. Три дня они будут работать с 8:00 до 18:00, один день с 10:00 до 20:00. В пятницу все отделы МФЦ в республике начнут работу в 7 утра, а закроются уже в 17:00.

По субботам жители Казани смогут обратиться в МФЦ с 8:00 до 14:00. Такой же график будет в суботу и у трех многофункциональных центров Набережных Челнов.

С 10:00 до 20:00 по вторникам будут работать филиалы расположенные в Алексеевского, Рыбно-Слободского, Апастовского, Актанышского, Дрожжановского, Балтасинского, Алькеевского, Верхнеуслонского, Муслюмовского, Спасского, Лаишевского, Пестречинского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского, Ютазинского районов, Камских Полян и поселка Джалиль

С 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу будут принимать посетителей в отделениях Кайбицкого, Новошешминского, Камско-Устьинского, Атнинского, Тюлячинского районов.