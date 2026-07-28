Экономика

Кадастровая оценка охватила 1,7 млн участков в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане проведена кадастровая оценка 1,7 м...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане завершилась государственная кадастровая оценка, которая затронула 1,7 миллиона земельных участков. Особое внимание специалисты уделили вновь образованным и ранее учтённым объектам. Такие участки часто вызывают вопросы у владельцев, поэтому их проверяли тщательнее. Кадастровая оценка нужна для определения кадастровой стоимости, от которой зависят налоги на землю. Новые данные помогут скорректировать выплаты. Итоги оценки уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Владельцы участков могут ознакомиться с результатами онлайн.

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