Кадастровая оценка охватила 1,7 млн участков в Татарстане

В Татарстане завершилась государственная кадастровая оценка, которая затронула 1,7 миллиона земельных участков. Особое внимание специалисты уделили вновь образованным и ранее учтённым объектам. Такие участки часто вызывают вопросы у владельцев, поэтому их проверяли тщательнее. Кадастровая оценка нужна для определения кадастровой стоимости, от которой зависят налоги на землю. Новые данные помогут скорректировать выплаты. Итоги оценки уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Владельцы участков могут ознакомиться с результатами онлайн.