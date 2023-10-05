Новости Татарстана
· Виктория Козырева

Проводник на пути развития

Проводник на пути развития

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Благодарственным письмом Федерации профсоюзов Республики Татарстан награжден заместитель главного инженера по безопасности труда и производственному контролю Казанского РНУ АО «Транснефть – Прикамье» Руслан Габайдуллин. Специалист предприятия отмечен за многолетний вклад в воспитание молодого поколения и развитие института наставничества.

Встреча с участием наставников-работников казанских предприятий, профсоюзного актива, депутатов Государственного совета, представителей министерств и ведомств руководителей и членов трудовых коллективов организаций производственной и непроизводственной сферы Республики Татарстан состоялась на площадке АО «Казанькомпрессормаш» в преддверии Всемирного дня действий «За достойный труд!». Награду вручили заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров и депутат Государственного совета РТ Ольга Воронова в рамках круглого стола на тему совершенствования системы профессиональной ориентации молодых работников и развития института наставничества.

Заместитель главного инженера по безопасности труда и производственному контролю Казанского РНУ АО «Транснефть – Прикамье» Руслан Габайдуллин

Участники встречи поделились авторскими наработками в области популяризации рабочих профессий, поддержки и поощрения наставников, распространения наиболее действенных практик работы наставников с молодыми специалистами, обсудили тактики сохранения лучших традиций и взаимосвязи между поколениями. Подробнее остановились на том, как поднять престиж рабочих профессий и инженерных специальностей и привлечь молодые кадры на производство.

Обладать компетенциями наставника Руслану Габайдуллину позволяют высокая эрудиция и широкий кругозор в различных областях технического регулирования, а также квалификация «Внутренний аудитор системы управления охраной труда». С его участием проводятся аудиты СУОТ. Для молодых работников Руслан Рашитович является примером высококвалифицированного в своей области специалиста. За период работы он подготовил, адаптировал на производстве и способствовал карьерному развитию 9 специалистов по охране труда и промышленной безопасности. Специалист активно участвует во внедрении Системы развития Транснефть – ОПТИМУМ. В 2022 году под его руководством Казанское РНУ лидировало в конкурсной программе «Дня безопасности труда». За время работы Русланом Габайдуллиным проделана масштабная работа по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и снижению производственного травматизма в подразделениях предприятия.

АО «Транснефть – Прикамье» накоплен многолетний опыт по развитию института наставничества, проведению комплексных мероприятий, направленных на поднятие престижа рабочих профессий, повышение мотивации молодежи для освоения профессий, востребованных в одной из ведущих отраслей экономики страны.

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