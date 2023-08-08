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Проводится по доброй традиции: в Казани ребятам вновь помогут собраться в школу

Благотворительный фонд «Закят» поможет собрать школьников Казани к новому учебному году
Проводится по доброй традиции: в Казани ребятам вновь помогут собраться в школу

Екатерина Елисеева

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В Казани благотворительным фондом «Закят» была запущена акция «Помоги собраться в школу». Благодаря ей помощь окажут сотни детей из малоимущих и многодетных семей со всего Татарстана.

Состав школьного портфеля не меняется уже не первый год. Комплекс включает в себя канцтовары, тетради, набор всего необходимого для уроков труда, изобразительного искусства и других школьных принадлежностей.

Акция проводится в Казани традиционно. Каждый год больше тысяч школьников получат подарочные комплекты со всем необходимым к 1 сентября Церемонии вручения пройдут в этом году с 18 по 25 августа в каждом районе города.

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