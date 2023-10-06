Проводится изготовление опытного образца: Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания «Ансата»

Казанский вертолетный завод готовится начать летные испытания импортозамещенного «Ансата»

Казанский вертолетный завод работает над опытным образцом импортозамещенного вертолета «Ансат», а также готовится к летным испытаниям, о чем рассказали главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в ходе посещения им экспозиции III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в «Казань Экспо».

Генеральный директор казанского предприятия Владимир Гинсбург рассказал, что сегодня проводится изготовление опытного образца и подготовка к началу летных испытаний Ансата в импортозамещенном облике с новыми отечественными двигателям.