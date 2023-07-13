"Проводят комплекс противоэпидемических мероприятий": в РТ выявлены случаи менингококка

В Татарстане за 2023 год зарегистрировано несколько случаев менингококка

За 2023 года в Татарстане были зарегистрированы четыре случая заболевания менингококковой инфекцией, сообщает «БИЗНЕС Online».

В Роспотребнадзоре по РТ отметили, что за истекший период года был зарегистрирован единичный случай заболеваемости инфекцией в Набережных Челнах, два случая Зеленодольском районе, и еще один в Пестречинском районе. В Казани случаев замечено не было.

Отмечается, что на данный момент, чтобы заболеванием не распространилось, представители Роспотребнадзора по РТ проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий в отношении больных и лиц, с которыми они контактировали.

Напомним, что заразиться менингококковой инфекцией можно не только от больного человека, но и от здорового хронического носителя.Возбудитель неустойчив во внешней среде, из-за чего особенно важно соблюдать режим проветривания и влажной уборки, а также использовать бактерицидные лампы.