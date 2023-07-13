Новости Татарстана
· Полина Модестова

"Проводят комплекс противоэпидемических мероприятий": в РТ выявлены случаи менингококка

В Татарстане за 2023 год зарегистрировано несколько случаев менингококка
"Проводят комплекс противоэпидемических мероприятий": в РТ выявлены случаи менингококка

pixabay

Подписаться в Telegram

За 2023 года в Татарстане были зарегистрированы четыре случая заболевания менингококковой инфекцией, сообщает «БИЗНЕС Online».

В Роспотребнадзоре по РТ отметили, что за истекший период года был зарегистрирован единичный случай заболеваемости инфекцией в Набережных Челнах, два случая Зеленодольском районе, и еще один в Пестречинском районе. В Казани случаев замечено не было.

Отмечается, что на данный момент, чтобы заболеванием не распространилось, представители Роспотребнадзора по РТ проводят полный комплекс противоэпидемических мероприятий в отношении больных и лиц, с которыми они контактировали.

Напомним, что заразиться менингококковой инфекцией можно не только от больного человека, но и от здорового хронического носителя.Возбудитель неустойчив во внешней среде, из-за чего особенно важно соблюдать режим проветривания и влажной уборки, а также использовать бактерицидные лампы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Прохожие сняли на видео: в Казани возлюбленные устроили голую фотосессию в парке

Полезное

день назад

Как стресс влияет на состояние волос

номер дезинфекции тараканов

Лонгриды

день назад

Приведет к быстрому старению кожи: врач дерматолог из Казани рассказала, до чего может довести пребывание на солнце

Полезное

3 дня назад

Человечество готово к переменам

массаж лица для мужчин москва в Москве

Новости Казани

день назад

Приобрести можно будет только в заведениях: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя

Лонгриды

21 час назад

Смертельная опасность где-то рядом: каких болезней стоит опасаться туристам из Казани при планировании отдыха

Новости Казани

день назад

В целях безопасности: в Казани в день матча за Суперкубок ограничат продажу алкоголя

Новости Татарстана

22 часа назад

"Ликвидируют обрывы линий электропередач": в Агрызе прошло совещание по последствиям урагана

Новости Татарстана

день назад

Нашли пустые палатки и засохшую еду: из реки Меша в Татарстане достали автомобиль с телами
Лонгриды
2 дня назад

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Новости Татарстана

25 минут назад

Подведут итоги работы: Госсовет РТ проведет заключительное заседание весенней сессии

Новости Татарстана

час назад

«Потеря большого количества поставщиков»: глава РТ рассказал, как санкции отразились на регионе

Новости Казани

час назад

Транспортировка встанет в 1,7 миллиона: в Казани из Петербурга приедет выставка с вооруженной охраной

Новости Казани

2 часа назад

Возведут за несколько месяцев: в Казани планируют построить еще одну школу
Создадут условия для комфортной жизни: в Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров
Новости Татарстана
5 минут назад

Создадут условия для комфортной жизни: в Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров

Новости Казани

13 часов назад

Организуют трансфер: в Казани проведут хайкинг для глухих и слабослышащих людей

Новости Казани

14 часов назад

Ограничат сразу по двум улицам: в Казани из-за строительства трассы ливневой канализации будет закрыт проезд

Важное в РТ

14 часов назад

Зампред Сбера Попов: «Спорт — очень важный элемент работы в коллективе»
От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»
Важное в РТ
5 дней назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»