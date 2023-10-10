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· Полина Модестова

Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом

В поселке Высокая Гора в Татарстане построен новый соципотечный дом
Проверка завершилась без замечаний: в Высокой Горе построили новый соципотечный дом

Госстройнадзор РТ

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В поселке железнодорожной станции Высокая Гора был построен новый дом по программе «Социальная ипотека». Как рассказали в пресс-службе Госстройнадзора РТ, выездная итоговая проверка ведомства завершилась без замечаний. Дом располагается на Гагарина, 13. На данный момент диет подготовка к выдаче застройщику заключения о соответствии требованиям проектной документации.

Возводить дом начали в 2021 году. В здании 12 квартир, в числе которых шесть однокомнатных, три двухкомнатных и три трехкомнатных. Общая жилая площадь - 615,40 квадратных метров. Новостройка была оборудована индивидуальным отоплением, а все квартиры оснащены газовыми плитами, сантехникой, датчикам пожарной сигнализации.

Дом возвели в рамках республиканской программы «Социальная ипотека», которая позволяет семьям получить доступное комфортное жилье.

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