Проведут уроки мужества: в Татарстан приедут 20 Героев РФ

В Татарстане 20 Героев РФ со всей страны проведут уроки мужества до 2 сентября

В Татарстан приедут 20 Героев России, которые проведут в школах республики уроки мужества. Среди них будут летчик, совершивший побег из плена в Кандагаре, Газинур Хайруллин, уроженец Татарстана, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Александр Супонинский.

Как рассказала замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова в рамках пресс-конференции, они в том числе прибывают в республику, чтобы поздравить ее с Днем Татарстана и Казани. В регионе они будут до 2 сентября.

Героями РФ будут проведены уроки мужества для школьников Казани, Арского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Высокогорского, Камско-Устьинского и других районов РТ. Проходить занятия будут в рамках федерального проекта «Вахта Героев».