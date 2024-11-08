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Противопожарный режим на новогодние праздники в РТ продлится 2 недели

В МЧС рассказали, что в ходе этого режима запре...

pixabay

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В РТ во время новогодних праздников планируется установить особый противопожарный режим.
В проекте, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, прописан срок с 25 декабря по 8 января 2025 года.

В МЧС рассказали, что в ходе этого режима запрещается использовать пиротехнику I–III классов опасности. Исключение составляют бенгальские огни и хлопушки.

Известно, что штрафы за использование пиротехники на запретных участках, в 2023 году были до 20 тыс. рублей для физлиц.

Ранее мы писали о том, что движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре. Об этом рассказали в администрации Казани. На территории работают 86 человек и 24 единицы спецтехники.

Как сказал Метшин, ремонт повысит пропускную способность Горьковского шоссе в 2 раза. Глава города подчеркнул, что за 2 года была проведена огромная работа - 11,5 км.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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