Противопожарный режим на новогодние праздники в РТ продлится 2 недели

В РТ во время новогодних праздников планируется установить особый противопожарный режим.

В проекте, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, прописан срок с 25 декабря по 8 января 2025 года.

В МЧС рассказали, что в ходе этого режима запрещается использовать пиротехнику I–III классов опасности. Исключение составляют бенгальские огни и хлопушки.

Известно, что штрафы за использование пиротехники на запретных участках, в 2023 году были до 20 тыс. рублей для физлиц.

Ранее мы писали о том, что движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре. Об этом рассказали в администрации Казани. На территории работают 86 человек и 24 единицы спецтехники.

Как сказал Метшин, ремонт повысит пропускную способность Горьковского шоссе в 2 раза. Глава города подчеркнул, что за 2 года была проведена огромная работа - 11,5 км.