Прошлый год был рекордным: в Татарстане упали цены на зерно

В Татарстане закупочные цены на зерно упали из-за прошлогодних запасов

Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров заявил во время традиционного брифинга, что в Татарстане упали закупочные цены на зерно. С его слов, причиной для этого стали запасы зерна, которые образовались после рекордного урожая прошлого, 2022, года. В результате пшеница разного класса подешевела на 3-9%. Министр отметил, что сильно опустилась и цена на рожь - до шести тысяч рублей, на 22%. Еще на 17% упала цена на ячмень - семь тысяч рублей.

При этом, как рассказал Зяббаров, площади по посеву культуры не меняются. Вероятно, в этом году объемы даже возрастут, отмечает он. Министр также добавил, что, если во время уборки цена снижаются, в октябре ожидается их рост. В связи с этим Зяббаров рекомендовал фермерам придержать зерно какое-то время.