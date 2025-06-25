Прокуратура контролирует задержки авиарейсов в Казани и Челнах

Из-за временных ограничений возникли проблемы с вылетами в аэропортах Казани, Набережных Челнов, а также в нескольких других городах, включая Нижний Новгород и Уфу. Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, следя за соблюдением прав пассажиров. Для этого в аэропортах были организованы мобильные приемные.

Как сообщал «Татар-информ», авиакомпания Nordwind Airlines уведомила о задержках рейсов, направляющихся в Казань. Напоминаем, что в Татарстане действует режим «беспилотная опасность», объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, что привело к введению ограничений на полеты.