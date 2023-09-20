Проголосовали единогласно: в Менделеевском районе Татарстана были избраны новые главы поселений

В Менделеевском районе Татарстана были избраны новые главы поселений

В сельских поселениях Тураевском и Старогришкинском в Менделеевском районе были избраны новые главы. Были проведены внеочередные заседания советов сельских поселений.

Глава Старогришкинского района теперь Константин Алексеев. Он был выбран единогласно. В Тураевском поселении главой была избрана Гульнара Куляшева.

Как сообщает «Татар-информ», прежние главы сельских поселений ушли в отставку по собственному желанию. Явка на выборах депутата Тураевского сельского поселения превысила 90%. Известно, что за Гульнару Куляшеву проголосовали больше 65% избирателей.

На выборах же в Старогришкинском сельском поселении явка превысила 91%. За Константина Алексеева голос отдали больше 92% избирателей.