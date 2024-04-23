Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Профессор Юрий Нефедьев сообщил, почему северные сияния, которые теперь все чаще наблюдают местные жители в Татарстане, могут нести угрозы.

Профессор КФУ рассказал, что такие явления в нашем регионе говорят о слабеющем магнитном поле Земли или же о сильной солнечной вспышке, которая вызывает возмущения в верхних слоях атмосферы. В этом случае сияние может появиться из-за вспышки на Солнце.

Частые северные сияния в Татарстане в последние годы говорят также о недостаточной защите магнитного поля Земли от солнечного ветра, что может быть опасно для человека, пишет НТВ 24.

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