К открытию купального сезона в Казани готовят 8 пляжей в 4 районах

В Казани Татарстана к началу купального сезона специалисты подготовят для людей 8 пляжей. Городской исполнительный комитет в настоящее время ищет подрядчика примерно за 350 000 рублей, который должен будет провести на участках анализ воды и почвы.

В список мест, которые в планах открыть для купания, вошли 5 пляжей в Кировском районе и по 1 пляжу — в Ново-Савиновском, Вахитовском, Советском и районах. Исследования должны состояться до 29 мая 2024 года.

Сейчас у Роспотребнадзора нет сведений о количестве пляжей в регионе, которые будут работать в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что туалеты в Казани выведут на новый уровень к БРИКС за 240 миллионов.