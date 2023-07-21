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Проезд будет организован по другому маршруту: в Татарстане остановят движение по трассе Р-239 из-за велогонок

В Татарстане 23 июля приостановят движение по трассе Р-239 из-за велогонок
Проезд будет организован по другому маршруту: в Татарстане остановят движение по трассе Р-239 из-за велогонок

Надежда Острокол

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В пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодом» сообщили, что 23 июля 2023 года с 6 утра до 14:00 временно будет прекращено движение на участке км 249 - км 256 автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулк - граница с Республикой Казахстан. Связано это с проведением на вышеуказанных участках Всероссийских соревнований по велоспорту «Tour de Tatarstan. Almetevsk».

Отмечается, что на время проведения соревнование проезд транзитного автотранспорта будет организован по маршруту Альметьевск - Лениногорск и Альметьевск - Чупаево.

В ФКУ обратили внимание на необходимость следовать требованиями дорожных знаков. Когда соревнования завершатся, движение будет осуществляться в штатном режиме.

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