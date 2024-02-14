Проект реконструкции резервуара АО «Транснефть – Прикамье» получил положительное заключение Главгосэкспертизы 

АО «Транснефть – Прикамье» получило положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на реализацию проекта по реконструкции резервуара на нефтеперекачивающей станции (НПС) в Республике Татарстан.

Работы по реконструкции резервуара вертикального стального пройдут на НПС-3 в зоне ответственности Альметьевского районного нефтепроводного управления.

Проектом предусмотрен демонтаж существующего резервуара для нефти объемом 10 тыс. куб. м. и строительство новой аналогичной емкости. Резервуар будет оснащен понтоном, что обеспечит соблюдение высоких экологических стандартов производства на протяжении нормативного срока службы – 50 лет.

Проект также включает вынос транзитных трубопроводов из каре емкости и строительство порядка 2 км технологических трубопроводов. Будут произведены монтаж систем пожаротушения, водяного охлаждения, канализации, установка узлов запорной арматуры, прокладка кабелей, возведение молниеотводов. Будет обеспечена электрохимическая защита днища резервуара и трубопроводов.

Кроме того, предусмотрен дистанционный контроль за параметрами работы технологического оборудования резервуарного парка, включая измерение уровня и температуры нефти, управление запорной арматурой. Для обеспечения безопасного наполнения и опорожнения резервуара реализованы общестанционные защиты, включая обнаружение пожара, управление установками водяного охлаждения и пенного пожаротушения, запуск систем оповещения.

Реконструкция станет частью мероприятий, проводимых АО «Транснефть – Прикамье» в целях повышения надежности и безопасности производственных объектов, обеспечения стабильных поставок нефти, а также позволит повысить экологическую безопасность функционирования НПС-3.