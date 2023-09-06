«Продляют действие сим-карты»: мошенники начали действовать по новой схеме

Аферисты просят жителей Казани назвать код из СМС для «продления срока действия сим-карты»

О новой схеме мошенничества предупреждают специалисты Минцифры РФ. Сообщается, что при звонке аферисты представляются сотрудникам компаний мобильной связи и просят назвать код из СМС, аргументируя это тем, что срок действия сим-карты абонента подходит к концу и необходимо его продлить.

Цель злоумышленников - завладеть онлайн-банком. Когда они получат код, то сразу же подключают функцию переадресации звонков и СМС на другой номер, в результате чего могут попасть в онлайн-банк своей жертвы, почту, соцсети, мессенджеры и даже в личный кабинет госуслуг.

Сотрудники Минцифры напоминают, что у сим-карт нет срока действия - они бессрочны по условиям договоров с мобильными операторами. Помимо этого, важно запомнить, что код из СМС и другую информацию ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам.