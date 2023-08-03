Продали уже с неисправностью?: в Челнах с автосалона взыскали 3,5 миллиона

В Челнах взыскали 3,5 млн с продавшего проблемную машину автосалона

Жительница Альметьевска в одном из автосалонов Набережных Челнов приобрела автомобиль, но спустя некоторое время выявила техническую неисправность.

Покупательница обратилась в суд, где были проведены три экспертизы. В результате стало понятно, что потребитель в данном случае прав и он должен получать назад свои деньги. Но автомобильный салон совершенно не торопился исполнять вердикт и не воспользовался сроком добровольного погашения долга.

После этого пристав-исполнитель вынесла постановления о взыскании исполнительного сбора в размере почти 250 тысяч рублей и о запрете на регистрационные действия недвижимости автомобильного салона: земельный участок и два здания, общая площадь которых 4,2 тысяч квадратных метров.

После этого руководство салона все же расплатилось по всем долгам. Приставы взыскали с продавца больше 3,5 миллионов рублей в пользу покупателя, сообщает пресс-служба ГУФССП России по РТ.