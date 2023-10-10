Продается с людьми и коровами: в Чистопольском районе на продажу выставили укомплектованную ферму

В Чистопольском районе Татарстана на продажу выставили молочную ферму за 315 миллионов

В Чистопольском районе Татарстана на продажу была выставлены молочная ферма за 315 миллионов рублей. Информация появилась на сейте бесплатных объявлений.

Автор публикации сообщает, что ферма является действующей и продается вместе с 1,2 тысячи коров. Помимо того, она на 100% укомплектована людьми и техникой. Площадь фермы - 4,2 тысячи га. Причина продажи - смена места жительства владельца.

Ферма находится возле деревни Кзыл-Ялан. Ее юридическое лицо не указано. Предполагалось, что речь, судя по местоположению, идет об ООО «Кулон Агро Чистополь», однако сам автор объявления опроверг эту информацию.

Объявление опубликовали в начале октября. Лишь за несколько часов стоимость фермы опустилась с 320 миллионов до 315 миллионов.