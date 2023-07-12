Призвал увеличить темпы: Сергей Шойгу побывал на оборонных предприятиях Татарстана

Шойгу проконтролировал выполнение государственного оборонного заказа в Татарстане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил несколько оборонных предприятий, расположенных в Татарстане, сообщается в телеграм-канале Минобороны России. В частности, он побывал на заводе "Ремдизель", где проводят капитальный ремонт и занимаются модернизацией военной техники, а также завод КамАЗ, где производят грузовые автомобиля.

Во время своего визита Сергей Шойгу призвал руководителей завода "Ремдизель" увеличить темпы производства. Министр обратился к КамАЗу с предложением о создании рабочей группы, которая позволила бы обслуживать автомобильную технику в зоне спецоперации.