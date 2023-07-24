Приз - профессиональная камера: до конца июля можно подать заявку на фотоконкурс «Шелковый путь глазами молодежи»

Подать заявку на участие в фотоконкурсе «Шелковый путь глазами молодежи» можно до 31 июля

Жители Казани могут принять участие в пятом международном фотоконкурсе «Шелковый путь глазами молодежи». Победителей определяют сразу в двух возрастных категориях - с 14 до 17 и с 18 до 25 лет.

Участники должны предоставить работы, которые отразят общее наследие Шелкового пути через одну из тем архитектуры, памятников и урбанизма. Выставка, в которую включат порядка 50 лучших фотографий, будет представлена в разных уголках мира.

Заявку на участие можно подать до 31 июля по ссылке. Победителям подарят профессиональные камеры.