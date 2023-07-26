Присутствовали сотни верующих: на центральный купол мечети «Джамиг» в Челнах установили полумесяц

На центральный купол мечети «Джамиг» в Челнах 25 июля установили полумесяц

На Соборную мечеть «Джамиг» в Набережных Челнах, которая должна стать одной из самых крупных в Татарстане, накануне установили полумесяц на основной купол. В городе назвали это событие историческим. На нем присутствовали сотни верующих, от администрации города прибыл руководитель исполкома Фарид Салахов.

Выразил благодарность за поддержку меценатам и мэру Челнов Альфас Хазрат. Он отметил, что благодаря им удалось придать новый импульс строительству Соборной мечете, которое было начато в 1993 году. Стройка была временно заморожена, а возобновлена в 2017.

На данный момент проводится облицовка здания белым мрамором, а в ближайшее время приступят и к монтажу витражей. Мечеть будет в пять этажей, в ней единовременно смогут находиться 3 200 верующих. Строительство мечети идет на пожертвования.