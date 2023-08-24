Приступили к съемкам: ретро-драма для НТВ будет сниматься в Набережных Челнах

Приступили к съемкам ретро-драмы для НТВ «Город Брежнев»

Телеканал НТВ приступил к съемкам восьмисерийного фильма по мотивам романа Шамиля Идиатуллина «Город Брежнева». В центре сюжета будет история подростка Артура, которая развивается в 1980 году. Он является жителем города Брежнев - нынешние Набережные Челны. Здесь работает один из наиболее крупных заводов страны - КАМАЗ. Зрители смогут узнать о дворовой жизни детей заводчан, которые вовлечены в борьбу группировок молодого города.

Главные роли в небольшом сериале исполнят Денис Васильев, Тимур Шамсутдинов и Дарья Кукарских. Съемки проводятся в нескольких города - Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Кисловодске и в Ленинградской области.