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Приступили к съемкам: ретро-драма для НТВ будет сниматься в Набережных Челнах

Приступили к съемкам ретро-драмы для НТВ «Город Брежнев»
Приступили к съемкам: ретро-драма для НТВ будет сниматься в Набережных Челнах

Екатерина Ряполова

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Телеканал НТВ приступил к съемкам восьмисерийного фильма по мотивам романа Шамиля Идиатуллина «Город Брежнева». В центре сюжета будет история подростка Артура, которая развивается в 1980 году. Он является жителем города Брежнев - нынешние Набережные Челны. Здесь работает один из наиболее крупных заводов страны - КАМАЗ. Зрители смогут узнать о дворовой жизни детей заводчан, которые вовлечены в борьбу группировок молодого города.

Главные роли в небольшом сериале исполнят Денис Васильев, Тимур Шамсутдинов и Дарья Кукарских. Съемки проводятся в нескольких города - Санкт-Петербурге, Набережных Челнах, Кисловодске и в Ленинградской области.

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