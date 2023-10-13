Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

В Казани порядка 80 сотрудников Исполкома приняли участие в акции «Татарча диктант»

В Казани прошла акция по проверке грамотности «Татарча диктант», в который принимали участие около 80 сотрудников Исполкома города. Они написали отрывок из произведения татарского писателя Рустема Галиуллина «Таджетдин Ялчыгул».

Проверить свои знания пришли и те, для кого татарский не является родным языком. Были среди участников директор МУ «Комитет по развитию туризма» Дарья Санникова, генсекретарь Международной ассоциации «Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» Расих Сагитов. Диктором в этом году выступила глава отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры Аппарата Исполнительного комитета Казани Айсылу Лерон (Гатина). Она уже не первый раз принимает участие в акции.

Результаты проверки грамотности будут известны после 15 ноября. Участники смогут узнать свою оценку на официальном сайте акции по кодовому слову - телефонному номеру.