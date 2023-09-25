Принимали участие около 350 спортсменов: глава РТ и председатель СК РФ вручили награды победителям Всероссийской спартакиады СК РФ

Минниханов и Клаус вручили награды победителям Всероссийской спартакиады СК РФ в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с заместителем Председателя следственного комитета РФ генерал-лейтенантом юстиции Александром Клаусом присутствовали на закрытии Всероссийской спартакиады Следственного комитета РФ. Мероприятия проходило в Казани.

Всего в финальных турнирах принимали участие около 350 спортсменов из 39 регионов страны. Они соревновались в пяти дисциплинах, среди которых баскетбол, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика и плавание.

В финальных играх участие принимали восемь сборных команд федеральных округов и команды центрального аппарата СК России и СК по РТ. В результате третье место было присуждено команде Сибирского федерального округа, а на первом команда ПФО.