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· Полина Модестова

Принимает участие в форуме: глава РТ обсудил с вице-премьером Узбекистана совместные проекты

Глава Татарстана Минниханов обсудил с вице-премьером Узбекистана совместные проекты
Принимает участие в форуме: глава РТ обсудил с вице-премьером Узбекистана совместные проекты

pixabay

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Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, о чем сообщили представители пресс-службы раиса.

Они обсудили основные проекты, по которым Татарстан сотрудничает с Узбекистаном. Вице-премьер прибыль в Казань, чтобы принять участие в Третьем форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Вместе с ним также прибыли хокимы практически всех областей, представители бизнеса и министры.

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