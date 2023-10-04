Принимает участие в форуме: глава РТ обсудил с вице-премьером Узбекистана совместные проекты

Глава Татарстана Минниханов обсудил с вице-премьером Узбекистана совместные проекты

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, о чем сообщили представители пресс-службы раиса.

Они обсудили основные проекты, по которым Татарстан сотрудничает с Узбекистаном. Вице-премьер прибыль в Казань, чтобы принять участие в Третьем форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Вместе с ним также прибыли хокимы практически всех областей, представители бизнеса и министры.