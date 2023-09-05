Принял участие в автограф-сессии: экс-капитан хоккейного клуба «Ак Барс» стал участником проекта «Социальное такси»

Данис Зарипов принял участие в новом выпуске видеопроекта «Социальное такси»

Герой нового выпуска видеопроекта «Социальное такси» - экс-капитан хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов. Он отвез 18-летнео следж-хоккеиста Дияра Файзуллина на тренировку, а также принял участие в импровизированной автограф-сессии.

По дороге Зарипов рассказал, когда можно будет посмотреть фильм о нем, почему он не поехал в НХС, а также ответил на вопросы ведущего. Выпуск можно посмотреть здесь.

Напомним, что проект «Социальное такси» реализует Благотворительный фонд «День добрых дел». Его участники - знаменитости, которые садятся за руль социального автомобиля для перевозки маломобильных пассажиров. Во время поездки они без подготовки отвечают на вопросы ведущего. Цель проекта - пропаганда ценностей благотворительности и помощь людям с ОВЗ.