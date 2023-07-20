Приглашены особые гости: в Татарстане презентуют вышитую карту республики

В Татарстане 23 июля пройдет презентация вышитой карты республики

В рамках фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении», который проходит в городе Болгар, в последний день, 23 июля, пройдет торжественная презентация Вышитой карты Республики Татарстан и традиционных вышитых полотенец муниципальных районов при участии Государственного Советника Республики Минтимера Шаймиева.

Особыми гостями станут сами мастерицы, прибывшие со всех муниципальных районов республики, которые внесли огромный вклад, вышивая фрагменты районов. Им будут вручены благодарственные письма.

Акция «Вышитая карта Республики Татарстан» посвящена объявленному в Республике году национальных культур и традиций. Цель акции - укрепление единства многонационального народа РТ, творческий рост и профессиональная консолидация мастеров, которые работают в области декоративно-прикладного искусства, а также сохранения и популяризация национальной вышивки народов Татарстана.