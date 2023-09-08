Приехал в РТ с рабочим визитом: Решетников посетили завод «КАМАЗ» в Челнах

Минниханов и Решетников посетили завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах

Министр экономического развития РФ Макси Решетников приехал в Набережные Челны с рабочим визитом. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он посетил автозавод «КАМАЗ». Вместе с гостями был и глава завода Сергей Когогин.

Министр посмотрел производство кабин для грузовиков К5, спецтехнику и новые автомобили «Москвич-6». Делегация также проехалась на автобусе, который производится «КАМАЗом». Министр даже побывал за рулем грузовика «КАМАЗ».