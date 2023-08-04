Прибыль сократилась: «Таттелеком» рассказал о деятельности за первую половину 2023 года

«Таттелеком» рассказал о результатах деятельности за I полугодие 2023 года

За первое полугодие 2023 года чистая прибыль ПАО «Таттелеком» составила 734 миллиона рублей, что на 5,7% меньше, нежели за первое полугодие 2022 года, что следует из данным группы компания «Таттелеком».

Оператор мобильный связи «Летай» - ООО «ТМТ» - за шесть месяцев 2023 шода получил чистую прибыль в размере 162,6 иллионов рублей, а в прошлом году за тот же период сумма достигала 117,3 миллионов рублей.

Отмечается, что основное влияние на рост выручки по Группе все еще оказывается увеличение доходов от оказания услуг доступа в интернет, подвижной связи и платного ТВ.

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов рассказал, что в отчетном периоде существенные расходы компании пошли на увеличение фонда оплаты труда и закупку оборудования для реализации ключевых инвестиционных проектов.