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Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ отменили

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ отменили

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Нашумевший сериал «Слово пацана» покажут на ТВ. Однако, дату ее премьеры на телеканале НТВ перенесли с 22 января 2024 года на 29 января.

О том, в какие дни и в какое время будут показаны эпизоды, НТВ не уточняет.

Сериал известного режиссера Жоры Крожовникова «Слово пацана» повествует о конце 80-х и начале 90-х годов, когда были распространены молодежные группировки, которых боялись местные жители из-за их жестокости.

Ранее, бывший участник ОПГ поделился своим мнение о «Слове пацана». Он заявил, что в фильме всё показано в смягченном виде, чем в жизни, так как процесс «отшивания» в реальности проходил более жестоко.

Напомним, автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала.

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