Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев отметил своих любимых персонажей в нашумевшем сериале «Слово пацана».

В первую очередь писатель отметил окодовца-комсомольца Дениса, который участвовал в борьбе против группировщиков.Также Гараеву понравились актеры, который отыграли роли «Кащея» и «Пальто».

«Турбо и Зима – вообще мои любимчики», — заявил писатель.

Автор книги считает, Зиме повезло с тем, что он ничего плохого не делал, молчаливый парень, который ровно прошелся.

Сериал «Слово пацана» повествует о 80-90-х в Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки.