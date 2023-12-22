Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала

Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала

start.ru

Подписаться в Telegram

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев отметил своих любимых персонажей в нашумевшем сериале «Слово пацана».

В первую очередь писатель отметил окодовца-комсомольца Дениса, который участвовал в борьбе против группировщиков.Также Гараеву понравились актеры, который отыграли роли «Кащея» и «Пальто».

«Турбо и Зима – вообще мои любимчики», — заявил писатель.

Автор книги считает, Зиме повезло с тем, что он ничего плохого не делал, молчаливый парень, который ровно прошелся.

Сериал «Слово пацана» повествует о 80-90-х в Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

Новости Татарстана

день назад

Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

служба травли муравьев

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

восстановление ванн акрилом в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамском районе в 9,5 раз упало количество жалоб на качество воздуха

Новости Татарстана

день назад

Из-за взрыва газа в Осиново пострадали 4 человека

Новости Татарстана

день назад

Стоимость финансирования трассы М12 составила 900 млрд рублей
Лонгриды
2 часа назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

25 минут назад

Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых героев из сериала

Новости Татарстана

2 часа назад

За 11 месяцев Казань посетили граждане 171 страны

Новости Татарстана

3 часа назад

На реконструкцию ЦУМа направят 36 млн рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов принял участие в открытии ледового дворца
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
2 дня назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

6 часов назад

Предприниматели могут получить бесплатный доступ к электронному документообороту и сервису сдачи отчетности

Новости Татарстана

день назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ
Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани