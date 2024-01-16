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Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

rbc.ru

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Бывший участник ОПГ из Набережных Челнов прокомментировал сериал «Слово пацана».
По словам спикера, он заинтересовался фильмом из-за сына, задававшего ему вопросы о казанских группировках.

Сам житель челнов был участником ОПГ «29-й комплекс»

Он отметил, что кинолента Крыжовникова реалистично показывает события тех времен. Однако, по сравнению с реальностью, в сериале всё показывают более в смягченном виде, так как процесс «отшивания» в реальности проходил более жестко.

Также он мужчина добавил, что Вова Адидас не мог существовать в реальной жизни того времени, так как он слишком правильный, а раньше группировщики делали все ради денег.

Сериал «Слово пацана» основан на реальных событиях, которые происходили в Казани в 80-90-х годах. По городу были распространены молодежные группировки, которых боялись горожане.

Ранее, мэр Казани Ильсур
Метшин положительно оценил сериал режиссера Крыжовникова «Слово пацана».

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